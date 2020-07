Infrastrutture: Mit, con "Italia Veloce" 1.578 milioni di euro per opere idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico" di "Italia Veloce", il Piano delle infrastrutture e dei trasporti "per un’Italia ad Alta velocità" del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parte del Programma nazionale di riforma 2020 individua un "fabbisogno complessivo del settore" pari a "4.000 milioni di euro (solo piano 'invasi') una disponibilità totale di 1.578 milioni di euro (programmati dal 2018 al 2033) e risorse attivate per 590 milioni di euro (113 interventi finanziati), risorse programmate per 988 milioni di euro (interventi in istruttoria)". Per ciò che attiene al Piano operativo dighe Fsc 2014-2020 - si legge nel documento del Mit - vi è una "disponibilità totale di 473 milioni di euro, risorse attivate per 390 milioni di euro (127 interventi finanziati) e risorse programmate pari 83 milioni di euro (interventi in istruttoria)". (Rin)