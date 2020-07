Coronavirus: Speranza, considerare obbligo vaccino per persone in età adulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato deve farsi carico del vaccino che deve essere gratuito e pagato dallo Stato partendo dai soggetti più a rischio perché non avremo immediatamente dosi per tutti. Personalmente penso che per le persone di età adulta l'idea di un obbligo deve essere considerata con grandissima cautela e prudenza". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a "In onda" su La7. "La mia comunque non è un linea che poggia sull'obbligatorietà", ha aggiunto spiegando che "il vaccino sarà la vera svolta e questo va spiegato bene alle persone". (Rin)