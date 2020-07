Usa: Trump notifica al Congresso il ritiro dall'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha notificato ufficialmente al Congresso il ritiro del paese dall'Organizzazione. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Ad annunciarlo su Twitter anche il senatore democratico Robert Menendez. A marzo Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero tagliato tutti i legami con l'Oms per quello che secondo lui è stata una cattiva gestione della pandemia da coronavirus e per il presunto accordo con la Cina per fuorviare il mondo sulla diffusione del virus. Secondo una risoluzione del Congresso del 1948, gli Stati Uniti possono uscire dall'Oms con un preavviso di un anno, a condizione che i loro obblighi finanziari siano pienamente rispettati per l'anno fiscale corrente dell'organizzazione. "Il Congresso ha ricevuto la notifica che il presidente ha ritirato ufficialmente gli Stati Uniti dall'Oms nel pieno della pandemia. Chiamare la risposta di Trump al Covid caotica e incoerente non gli rende giustizia. Ciò non proteggerà le vite o gli interessi americani: lascia gli americani malati e l'America da sola," il tweet polemico del senatore Menendez.(Nys)