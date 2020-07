© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È giusto distinguere fra territori perché il virus è arrivato in maniera diversa ma aver fatto scelte uniformi ha aiutato il Paese". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a "In onda" su La7. Questo anche "per far risparmiare a molte regioni i problemi e tante vite", ha aggiunto ricordando che "non avevamo manuali ed abbiamo fatto delle scelte ascoltando gli scienziati".(Rin)