Brasile: negativi a Covid-19 ministri e ambasciatore Usa presenti al pranzo del 4 luglio

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Brasile ha reso noto che l'ambasciatore a Brasilia, Todd Chapman, e sua moglie Janetta, sono risultati negativi al test per la Covid-19, ma rimarranno in quarantena, seguendo i protocolli di sicurezza sanitaria del Control Disease Center (Cdc). Il diplomatico si era sottoposto al test per verificare un eventuale contagio a seguito dell'incontro avuto sabato 4 luglio in ambasciata, in occasione della festa per l'indipendenza degli Stati Uniti con il presidente Jair Bolsonaro, che oggi ha reso noto di essere positivo al virus. "L'ambasciatore e la signora Chapman sono risultati negativi e rimarranno a casa in quarantena. L'ambasciata sta valutando di testare anche tutti i funzionari che potrebbero essere stati esposti alla Covid-19", afferma l'ambasciata sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)