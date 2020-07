Brasile: negativi a Covid-19 ministri e ambasciatore Usa presenti al pranzo del 4 luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha comunicato oggi di aver contratto il coronavirus, sostenendo che il risultato positivo al test del Covid-19 non lo ha colto di sorpresa e che, anche grazie alla clorochina, sta "già benissimo". Una malattia, ha detto il capo dello stato in una breve conferenza stampa convocata per comunicare il risultato dell'esame, da cui devono guardarsi gli anziani e le persone con malattie pregresse, ma che nel resto della popolazione non autorizza atteggiamenti di "panico". "Non sono stato sorpreso, pensavo di averlo già preso in precedenza, anche perché sono in prima linea, non scappo della mie responsabilità e non mi allontano dal popolo", ha detto Bolsonaro sottolineando che aver contratto la malattia è parte "della vita". "Per me è come se fosse una qualsiasi malattia. Ho voglia di fare una passeggiata ma non posso perché rispetto la raccomandazione medica. Ho preso l'idrossiclorochina e sto già benissimo", ha sottolineato il presidente che nella serata di lunedì aveva detto di volersi sottoporre al test dopo aver denunciato alcuni sintomi associati alla Covid-19: febbre a 38 gradi e un tasso di ossigenazione del sangue al 96 per cento. (segue) (Res)