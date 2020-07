Brasile: negativi a Covid-19 ministri e ambasciatore Usa presenti al pranzo del 4 luglio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vita continua, e tutti siamo preoccupati per la propria attività economica. Dobbiamo continuare a lavorare. In caso contrario l'economia si troverebbe in una situazione complicata, Come detto in passato non possiamo combattere il virus e avere come effetto di questa lotta qualcosa di peggiore del virus stesso". Bolsonaro è tornato a difendere l'uso della clorochina come farmaco contro la Covid-19 nonostante non ne sia stata sin qui provata l'efficacia a livello scientifico. "Sto prendendo Clorochina e azitromicina sin da subito e sto già benissimo. Sono stato un po' male solo lunedì, stanchezza, dolore muscolare e la febbre a 38. Ho fatto il test solo per evitare di contaminare qualcuno, ma sto bene". Prima di chiudere il suo intervento. Bolsonaro ha chiesto ai giornalisti di allontanarsi e ha tolto la mascherina di protezione. "Guardate il mio viso, sto bene. Tranquilli, tutto in pace, grazie a tutti quelli che hanno pregato per me. Quelli che hanno criticato continuino a criticare garantiremo loro il diritto di espressione, pilastro della nostra democrazia. Stiamo attenti soprattutto gli anziani e i malati. Giovani, se lo prendete, state tranquilli, per voi la possibilità di stare male è prossima allo zero". (segue) (Res)