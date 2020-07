Brasile: negativi a Covid-19 ministri e ambasciatore Usa presenti al pranzo del 4 luglio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman, ha annunciato l'intenzione di effettuare il test, dopo che nel fine settimana aveva incontrato lo stesso Bolsonaro. Pur "non mostrando nessun sintomo" ricollegabile al contagio, Chapman "sta adottando tutte le precauzioni del caso" ha fatto sapere l'ambasciata. La riunione era quella tenuta sabato 4 luglio in ambasciata, in occasione della festa per l'indipendenza degli Stati Uniti. In una foto scattata per l'occasione, tutti senza mascherina, presidente brasiliano appare abbracciato al ministro degli Esteri Ernesto Araujo, e circondato tra gli altri dallo stesso Chapman, dal capo gabinetto della presidenza, Walter Souza Braga Netto, dal ministro della Difesa Fernando Azevedo e Silva e dal figlio Carlos. (Res)