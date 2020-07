Fase 3: Conte, previsioni Commissione Ue non influiranno sullo scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni della Commissione Ue di oggi non avranno influenza sullo scostamento. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo portoghese, Antonio Costa. “Le previsioni della Commissione Ue di oggi sono negative ma erano quelle che ci si attendeva. Non cambiano concretamente le nostre determinazioni per quanto riguarda lo scostamento”, ha detto Conte. (Spm)