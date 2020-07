Rifiuti: da incontro sindacati-Ama fumata nera su futuro lavoratori, in piazza la protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso con un nulla di fatto il lungo incontro in videoconferenza tra sindacati, Campidoglio, Ama e aziende sul futuro dei 270 lavoratori dell'appalto per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche. Da luglio i lavoratori sono senza lavoro e senza Fis. Per tutto il pomeriggio una settantina di loro ha atteso in piazza del Campidoglio con due grandi striscioni (uno in inglese): "Raggi con Monezzopoli hai mietuto 270 vittime" e "Rome suffocates Europe help us". Domani alle 15.30 è previsto un nuovo incontro tra le parti.(Rer)