Bulgaria: Zaharieva, servono criteri comuni per apertura delle frontiere nell'Ue (2)

- "I nostri governi, le nostre attività economiche e i cittadini hanno bisogno di questo aiuto adesso, perché altrimenti le conseguenze per le nostre economie saranno catastrofiche", ha detto Zaharieva auspicando che i leader europei possano raggiungere un accordo entro settembre. "Spero che l'Europa emerga più forte da questa crisi", ha affermato il ministro degli Esteri bulgaro. Zaharieva ha poi ringraziato Di Maio per il lavoro svolto insieme sulla prospettiva europea dei Balcani occidentali, osservando che l'Italia è sempre stata uno dei maggiori sostenitori di questa prospettiva, così come la Bulgaria. Zaharieva ha infine sottolineato che l'Italia è uno dei più importanti partner commerciali ed economici della Bulgaria. (Bus)