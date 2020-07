Roma: De Priamo (Fd'I), su moria di pesci nel Tevere grave silenzio di Raggi e Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo, in una nota, afferma: "Alcuni giorni fa si è tenuta una commissione ambiente capitolina anche su nostra richiesta in merito al grave fenomeno di moria di pesci e purtroppo in quell'occasione non furono date risposte esaurienti dalle autorità presenti anche perché in attesa di esami comunque tardivi su pesci ormai in stato di putrefazione. Ora il fenomeno si sta ripetendo in modo anche più grave ed è impressionante il silenzio di Raggi e Zingaretti che si dividono le competenze sulla materia. Che sta succedendo al fiume di Roma? Possibile - conclude De Priamo - che la cosa non interessi a chi rappresenta le istituzioni?".(Com)