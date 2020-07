© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore all'urbanistica e verde Pierfrancesco Maran partecipa alla presentazione dell'iniziativa promossa da Siram Veolia in collaborazione con MUBA "CambiaCi - Diventare protagonisti del cambiamento per una città più sostenibile".Diretta streaming dal MUBA - Museo dei bambini (ore 11.00)Commissione consiliare congiunta Turismo e Cultura. All'ordine del giorno le iniziative riguardo il turismo e marketing territoriale in periodo post Covid per la città di Milano. Partecipano l'assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri; il direttore di Milan & Partners Luca Martinazzoli e il vice direttore Cultura Stefano Parise.Diretta YouTube (ore 13.00 - 14.30)Commissione consiliare commercio. All'ordine del giorno le audizioni delle associazioni di categoria mercatali, organizzatori di sagre, fiere, mercatini specifici (antiquariato, libri, fiori e piante, etc). Partecipano Luigi Leanza, segretario Apeca Confcommercio e Franco Sacco, presidente provinciale ambulanti Confesercenti.Diretta YouTube (ore 17.30 - 19.00)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipano alla presentazione dello studio sull'impatto della Brebemi.Diretta streaming (ore 9.30 - 11.30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa alla presentazione di Water-Alliance - Acque di Lombardia.Diretta streaming (ore 10.00)L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, partecipa alla presentazione della ricerca "Regional Logistics Performance" di Camera di commercio e Università LiucDiretta streaming (ore 17.00)VARIEWebinar di Agici Finanza d'Impresa e A35 Brebemi per presentare uno studio sull'impatto della A35. Intervengono il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, Pietro Innocenti (Porsche Italia), Gianantonio Arnoldi (Cal Spa), Francesco Bettoni (A35 Brebemi).Diretta streaming (ore 9.30 - 11.30)Water Alliance – Acque di Lombardia presenta le sinergie industriali messe in campo e le strategie intraprese per fronteggiare la crisi sociale ed economica causata dal Coronavirus. Partecipano, tra gli altri, i presidenti delle aziende di Water Alliance, il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente Anci Lombardia Mauro Guerra e il presidente Ance Milano-Lodi-Monza e Brianza Marco Dettori.Diretta streaming (ore 10.00)Conferenza stampa "Vigevano (Milano) Malpensa: un'opera che unisce" con i consiglieri regionali del Movimento 5 Stele Massimo De Rosa e Simone Verni, consigliere regionale M5S Lombardia, il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Michele Bona e il sindaco di Albairate Fabio Crivellin.Sala Consiliare Comune di Albairate, via Cesare Battisti 2 - Albairate/MI (ore 11.00)Presentazione della ricerca "Regional Logistics Performance" di Camera di commercio e Università Liuc con Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Betty Schiavoni, presidente Alsea.Diretta streaming (ore 17.00) (Rem)