Fase 3: Bernini (FI), è allarme Italia, in vista autunno drammatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bankitalia, Ocse e Commissione europea hanno lanciato all’unisono l’allarme-Italia: il pil precipiterà ancora peggio del previsto, la metà delle famiglie perderà enormi quote di reddito quest’anno e dichiara di non poter andare avanti per più di tre mesi in assenza di altre entrate, la disoccupazione esploderà in autunno penalizzando soprattutto i più giovani". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. Per la parlamentare si tratta di "una fotografia impietosa della distanza tra gli annunci virtuali di un governo che tira solo a campare e la drammatica realtà del paese. Se nella maggioranza qualcuno ha ancora un briciolo di responsabilità, prenda subito atto della situazione e ne tragga le conseguenze”, conclude.(Com)