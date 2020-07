Decreto Semplificazioni: M5s, sarà volano per economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascoltando il presidente Conte usare l'espressione 'madre di tutte le riforme' per spiegare la portata del decreto Semplificazioni si comprende l'ambizione del lavoro svolto dal governo e dalle forze politiche che lo sostengono in Parlamento per varare questo provvedimento: siamo convinti di aver messo insieme un grande volano per l'economia e per la vita degli italiani". Lo affermano le senatrici e i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Affari costituzionali, che in una nota ricordano che "la parte che riguarda la digitalizzazione può cambiare in modo molto positivo il rapporto tra cittadini e imprese da una parte e la pubblica Amministrazione dall'altra, un autentico acceleratore di efficienza, trasparenza e accessibilità. Come ha scritto la ministra Dadone, la semplificazione non si fa con un tratto di penna: richiede visione". "Per la prima volta - aggiungono - si introduce il dovere per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi delle procedure che devono svolgere; i provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni dopo la scadenza dei termini diventano inefficaci, tranne in caso di atto illegittimo; garantiamo l’accesso a tutti i servizi digitali della Pa tramite Spid, carta d’identità digitale e con la app Io, con cui ad esempio si potranno presentare autocertificazioni, istanze e dichiarazioni; l'Italia avrà una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della Pa e via Pec degli atti giudiziari; semplifichiamo e rafforziamo l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche. Deve essere una rivoluzione, il nostro paese non può permettersi di galleggiare", concludono. (Com)