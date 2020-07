Lombardia: Pollastrini (Pd), voto in Regione è sfiducia a Gallera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Un fatto politico: l'assessore alla Sanità della Lombardia è indifendibile persino per una parte della sua maggioranza. La mozione dei consiglieri regionali del Partito Democratico ha il grande merito di aver evidenziato che il Re è nudo. Ma degli errori fatti deve rispondere tutta la giunta, a partire dal Presidente Attilio Fontana". Lo afferma Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico, commentando il voto favorevole da parte di esponenti della maggioranza alla richiesta di trasparenza del Pd sui fondi pubblici dati alle strutture sanitarie private. "Il Pd - prosegue Pollastrini - ha le carte in regola per proporre un modello alternativo di sanità: non lo costruiremo da soli ma con alleanze larghe e aperte a civismo, alle professioni e a chi è stato in trincea durante l'uragano che ha travolto vite e sentimenti di tutti noi''. (Com)