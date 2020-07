Serbia: Vucic reintroduce coprifuoco a Belgrado per Covid-19, "situazione allarmante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato la reintroduzione del coprifuoco nel prossimo fine settimana a Belgrado. Secondo quanto dichiarato oggi in conferenza stampa, Vucic ha definito la situazione della capitale serba "allarmante" per quanto riguarda la diffusione del Covid-19. La situazione epidemiologica, ha aggiunto, è grave in altre 4 città del paese. Il capo dello Stato ha annunciato il rafforzamento della risposta medica attraverso l'allestimento di strutture apposite per la ricezione di pazienti Covid, mentre domani a Novi Pazar, una delle città più colpite del paese, è atteso un nuovo arrivo di personale medico militare. (segue) (Seb)