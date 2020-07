© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero dell'Economia ha annunciato oggi l’emissione di Bot per 10 miliardi di euro con data ultima di presentazione delle domande in asta fissata per il 10 luglio. Nel dettaglio saranno offerti 7.5 miliardi di Bot a 12 mesi e Bot flessibili a 153 giorni per 2.5 miliardi. La data di regolamento è fissata al 14 luglio. (Com)