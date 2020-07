Decreto Semplificazioni: Boccia, con Regioni ed enti locali lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ritiene "soddisfatto" il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia "per il lavoro fatto in queste settimane con Regioni e enti locali sul Decreto semplificazioni. Molte delle proposte presentate nel documento condiviso delle autonomie locali sono state inserite nel testo approvato ieri in Cdm". "Penso - ha chiarito in una nota - a molti termini che da ordinatori diventano perentori, alla semplificazione di molte procedure amministrative, meno burocrazia e tempi certi per le imprese. La leale collaborazione tra livelli istituzionali è la strada maestra per raggiungere risultati concreti e condivisi. Il lavoro congiunto continuerà anche nelle prossime settimane in vista del confronto parlamentare". Nel dettaglio, tra le misure segnalate da Regioni, Anci e Upi c'è l'accelerazione delle procedure delle verifiche antimafia; il piano casa con le semplificazioni in materia di edilizia; i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi; l’accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi; la conferenza semplificata; le semplificazioni in materia di Via per interventi sulle infrastrutture. "Tra le semplificazioni inserite - si legge ancora nella nota - anche la norma sul pre dissesto finanziario dei comuni" così come il ripristino integrale dell’art 50 del Tuel sui poteri di ordinanza dei sindaci. Anche "in materia di green economy" sono state accolte le disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile riguardanti i controlli del Gse entro termini certi".(Com)