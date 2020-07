Messico: Ocse, su occupazione ricadute coronavirus minori che in altri paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti sono ora concentrati sugli sviluppi dell'economia messicana per i prosieguo dell'anno, quando gli effetti della crisi del coronavirus, uniti a quella dei prezzi del petrolio, dovrebbe far sentire più pesantemente i suoi effetti. Le stime fin qui effettuate da diversi osservatori sono tutt'altro che incoraggianti. Nel World economic outlook di giugno, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato una contrazione dell'economia pari al 10,5 per cento in a fine 2020. Nel rapporto diffuso lo scorso aprile l’Fmi stimava per il paese una contrazione economica del 6,6 per cento del prodotto interno lordo, un calo in gran parte dovuto agli effetti della crisi sanitaria del nuovo coronavirus. Per il paese nordamericano, che aveva chiuso il 2019 con la flessione dello 0,1 per cento del pil, si tratta di un pesante taglio rispetto a una stima di crescita dell'1,3 per cento, stilata dal Fondo a inizio anno. (segue) (Mec)