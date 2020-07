Libia: M5S, auspichiamo rapida modifica memorandum per rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno dell'Italia in Libia a sostegno del governo legittimo di Tripoli nel contrasto all'immigrazione illegale risponde ad un interesse nazionale di primaria ed evidente importanza. Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri e Difesa di Palazzo Madama nel giorno del voto in aula sulle missioni internazionali. "Una cooperazione - proseguono -, ci auguriamo sempre più in una cornice europea e non più solo bilaterale, che deve proseguire su rinnovate e solide basi, cioè ponendo come presupposto imprescindibile la piena tutela dei diritti umani dei migranti e il rigoroso rispetto delle convenzioni internazionali. Grazie al lavoro del governo italiano, in particolare del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Tripoli ha accettato la revisione del memorandum di cooperazione del 2017 e ci auguriamo che la procedura di modifica si concluda al più presto". (Com)