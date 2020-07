Difesa: Ortis (M5s), nuove missioni Irini e Takuba importanti per sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle sostiene con convinzione l'avvio delle nuove missioni militari all'estero, in particolare della missione Irini al largo della Libia e dell'operazione Takuba nel Sahel. Lo dichiara il senatore Fabrizio Ortis, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Commissione Difesa di Palazzo Madama, intervenuto in aula per la dichiarazione di voto sulle missioni internazionali. "Entrambe rispondono infatti ad obiettivi di palese utilità per la nostra sicurezza nazionale in quanto volte a promuovere la stabilità in due aree cruciali per il contrasto dei flussi migratori illegali e per la lotta al terrorismo. Ringrazio, a nome mio e di tutto il MoVimento 5 Stelle, le donne e gli uomini delle forze armate per l’impegno, il coraggio e la professionalità che dimostrano quotidianamente nel loro impegno all'estero a difesa della pace", aggiunge.(Rin)