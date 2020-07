Coronavirus: Tedros, esperti Oms saranno presto in Cina per studiare origine del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) voleranno in Cina nei prossimi giorni per preparare uno studio sull'origine del coronavirus e sul suo passaggio dagli animali all'uomo. Lo ha annunciato oggi il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom, nel suo briefing quotidiano con la stampa. “Negli ultimi mesi ci sono state molte discussioni sulle origini del Covid-19. Laddove si sono registrati progressi, i Paesi hanno attuato azioni mirate nei confronti dei gruppi più vulnerabili, ad esempio le persone che vivono in strutture di assistenza a lungo termine. Mentre il numero di morti sembra essersi stabilizzato a livello globale, in realtà alcuni Paesi hanno fatto progressi significativi nella riduzione del numero di morti, mentre in altri Paesi le morti sono ancora in aumento”, ha detto Tedros. (Res)