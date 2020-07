Coronavirus: 29 casi a Bergamo, 5 a Milano e solo 1 tra Mantova e Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Cremona oggi è solo uno il nuovo caso di coronavirus segnalato, mentre a Mantova i contagi non aumentano. Nelle due province ieri l'incremento era stato invece considerevole: +23 a Cremona e +22 a Mantova. I numeri non calano invece nelle province di Bergamo, dove i nuovi casi sono 29 (ieri +17) e Brescia (+17, ieri +10). Numeri in calo a Milano, con 5 nuovi casi, di cui 4 in città (ieri rispettivamente +12 e +9). Anche in provincia di Monza Brianza registra un aumento di 5 casi, +3 a Lodi, +1 oltre a Cremona anche a Sondrio e Varese. Sono quattro, infine, le province lombarde in cui i contagi oggi non aumentano: oltre a Mantova, anche Como, Lecco e Pavia. (Rem)