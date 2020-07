Abruzzo: a Pescara riaprono Museo Cascella e Museo delle Genti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lettura a due voci in un cortile su cui si apre una delle porte della storia di Pescara. Dopo il lockdown giovedì 9 luglio alle 18:30 riapre il Museo Cascella in viale Marconi con un reading a due voci curato dal Florian. Subito dopo, in via delle Caserme 24, torneranno a vivere le sale del Museo delle Genti d'Abruzzo, in un percorso che unisce il cuore della storia di Pescara. Un evento che vuole scandire la ripresa di due luoghi della cultura che hanno subito gli effetti della chiusura, ma che in realtà, sia in maniera virtuale che "in presenza", hanno sempre mantenuto attiva una linea di offerta per la città e per i turisti. Lo hanno fatto con i pacchetti di tour virtuali, lo stanno facendo con i corsi settimanali per bambini e ragazzi, che la Fondazione Genti d'Abruzzo ha attivato da più di un mese. "Il Tempo delle Nuvole - Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a Pacific Grove" è la lettura teatrale di una drammaturgia di Giulia Basel, liberamente ispirata all'autobiografia di Michele Cascella "Forza zio Mec". (segue) (Gru)