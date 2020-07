Abruzzo: a Pescara riaprono Museo Cascella e Museo delle Genti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In scena Umberto Marchesani e Giulia Basel, che ha curato anche la regia e la scelta delle musiche che accompagnano la performance, grazie al supporto tecnico di Tony Lioci Globster. Non è un caso che il Florian e il Museo abbiano dato vita a questa proposta che ha una profonda radice nel rapporto che nel corso del tempo i due enti hanno avuto a cominciare dai progetti quasi pionieristici che Giulia Basel e Massimo Vellaccio hanno dedicato ai Cascella nei primi anni '80, quando il Museo consisteva solo dello Stabilimento Cromolitografico di Basilio. La lettura inizierà alle 18,30, con replica alle 19,30 Porte aperte anche al Museo delle Genti, dove sarà possibile visitare, oltre alle collezioni, anche l'esposizione temporanea del fotografo Paolo Dell'Elce, "Vite Minori", curata da Mariano Cipollini. Alle 20, in diretta Facebook, per coloro che non riusciranno ad accedere nella sala, l'artista sarà intervistato in diretta social dalla giornalista Giada Ciarcelluti. Lo spettacolo e la visita nei musei vengono effettuati nel rispetto rigoroso di tutte le direttive anti contagio. (Gru)