Migranti: ministro Interno tedesco Seehofer fiducioso per soluzione europea permanente

- Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si è detto "fiducioso" circa il raggiungimento di una “soluzione permanente” alla questione migratoria nel corso della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania ha assunto il primo luglio scorso per i successivi sei mesi. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, commentando la videoconferenza tenuta oggi dai ministri dell'Interno degli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, Seehofer ha espresso l'auspicio che l'Ue sia in grado di risolvere le controversie relative alla politica migratoria nel prossimo futuro. Il ministro dell'Interno tedesco si è, quindi, detto “ragionevolmente fiducioso” di poter introdurre una serie di regole in Europa che mostrino come l'Ue sia “anche una comunità di valori”. Per Seehofer, tutti gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di una “soluzione sostenibile” e condividono l'obiettivo di “prevenire ulteriori morti nel Mediterraneo”. A tal fine, è importante una proposta della Commissione europea per una politica dell'Ue in materia di asilo. Inoltre, dovranno essere tenuti colloqui con i paesi di origine dei flussi migratori: in particolare, Libia, Algeria e Tunisia. L'obiettivo, ha evidenziato, è far sì che un minor numero di migranti attraversi il Mediterraneo. Sul tema discuterà una videoconferenza con i paesi nordafricani in programma per il 13 luglio. Gli sviluppi sulla rotta dei migranti nei Balcani occidentali verranno affrontati durante un incontro virtuale con i paesi della regione il 22-23 luglio. (segue) (Geb)