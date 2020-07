Migranti: ministro Interno tedesco Seehofer fiducioso per soluzione europea permanente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, ha dichiarato Seehofer senza nominarli, circa una decina di Stati membri dell'Ue che hanno dimostrato la volontà di accettare bambini attualmente nei campi profughi allestiti dalla Grecia, sulle proprie isole dell'Egeo. Inoltre, più della della metà di tali paesi accoglie i migranti che vengono soccorsi nel Mediterraneo. Tuttavia, per Seehofer è importante “una prospettiva lontana dalle soluzioni a breve termine”. Ai fini di una migliore gestione dei flussi migratori, i ministri dell'Interno dell'Ue hanno convenuto che l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e l'Agenzia europea della guardi di frontiera e costiera (Frontex) “devono continuare a essere ben equipaggiate per una maggiore sicurezza”. In merito alla redistribuzione dei migranti tra gli Stati membri dell'Ue, Seehofer ha dichiarato che la situazione è “indegna” per l'Europa. Finora, infatti, soltanto “un numero esiguo” di paesi è stato disponibile ad accogliere i profughi. (Geb)