Ue: Di Maio, progetto funzionante se dimostrerà unità e ambizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea potrà continuare a funzionare con successo solamente se il progetto comune confermerà la sua vocazione all’unità ed all’ambizione. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nelle dichiarazioni alla stampa a Sofia con l’omologa della Bulgaria, Ekaterina Zaharieva. “Questo è soprattutto il momento della solidarietà”, ha dichiarato Di Maio osservando che i cittadini hanno bisogno di risposte “rapide e ambiziose” per cui serve l’unità dei paesi membri. Unità e ambizione, secondo il ministro, sono “l’unica strada” per un accordo sul programma Next Generation Eu in grado di garantire la ripresa per le future generazioni. “La nostra credibilità sarà quella di spendere velocemente le risorse del programma Next Generation Eu”, ha aggiunto Di Maio, evidenziando anche la necessità di rimuovere i tanti ostacoli burocratici. In proposito, il ministro ha ricordato l’importanza dell’approvazione del Decreto semplificazioni grazie al quale “cominciamo a far ripartire il paese”. (Pav)