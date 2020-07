Decreto semplificazioni: presidente Fontana, doveroso si inizino a fare opere Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra che sia doveroso che si inizino a fare le opere per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sto sollecitando da mesi che si inizino quelle opere importanti per i giochi e che hanno già un loro finanziamento, che possono e devono partire". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando con i giornalisti, a margine della conferenza stampa di presentazione di un pdl regionale di semplificazione della burocrazia, a proposito dell'annuncio da parte del presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa di presentazione del dl semplificazione, sulla realizzazione di opere per le Olimpiadi. A chi gli ha fatto notare che l'elenco del premier, cosiddetto "Italia veloce", prevede anche altre opere in Lombardia, Fontana ha replicato che "quando l'elenco è così ampio sono sempre un po' preoccupato, spero che si realizzi tutto. Noi abbiamo dato al ministro De Micheli un elenco dettagliato degli interventi". (Rem)