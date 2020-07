Egitto-Regno Unito: colloquio tra ministri Esteri Shoukry e Raab, focus su Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto oggi una telefonata dall’omologo britannico Dominic Raab. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e della cooperazione. Shoukry ha ribadito l'attenzione che l'Egitto sta prestando per rafforzare ulteriormente la cooperazione con la parte britannica in tutti i settori, in particolare in quello economico e commerciale. Le parti hanno anche sottolineato la necessità di riunire e intensificare gli sforzi per controllare lo scoppio della pandemia da Covid-19 e affrontarne l’impatto in diversi ambiti. Oltre ai legami, Shoukry e Raab hanno discusso di una serie di temi regionali, in particolare del conflitto in Medio Oriente. A tal proposito, il capo della diplomazia egiziana ha sottolineato l'importanza di raggiungere una soluzione equa e globale, basata sulla soluzione dei due Stati, in linea con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. La Libia è stato un altro dei temi al centro della telefonata tra i ministri degli Esteri di Londra e del Cairo. Le parti hanno sottolineato la necessità di limitare la crisi e lavorare per raggiungere una soluzione politica globale che includa il ripristino dello Stato nazionale e delle sue istituzioni, in modo da preservare le risorse del fraterno popolo libico. Oltre alla Libia, Shoukry ha informato Raab sugli sviluppi dei colloqui trilaterali con l'Etiopia e il Sudan sul riempimento e il funzionamento della Grande diga etiopica della rinascita (Gerd). Infine, hanno concordato di proseguire le consultazioni e il coordinamento nel prossimo periodo sulle questioni di interesse comune.(Cae)