Arcuri incaricato della riapertura delle scuole. Salvini: "Ha fallito sulle mascherine ma gli affidano i nostri figli"

- Piena soddisfazione per la norma inserita nel Semplificazioni che affida nuove competenze al commissario Domenico Arcuri per supportare la riapertura delle scuole a settembre. Una norma scritta e fortemente voluta dal mio ministero. Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "E che permetterà ad esempio di velocizzare l’iter per l’acquisto e la distribuzione degli arredi scolastici, come i banchi singoli di nuova generazione", aggiunge. Piccato il commento di Matteo Salvini, leader della Lega, che a proposito della nomina di Arcuri commissario per la ripartenza delle scuole afferma: "Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi delle scuole dei nostri figli: ma basta".Il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, capogruppo di Fd'I in commissione Istruzione a palazzo Madama, osserva che "all'inadeguatezza del ministro Azzolina si accompagnerà l'inconcludenza del commissario Arcuri che, dopo aver dato pessima prova nella gestione dell'emergenza Covid-19, si occuperà della fornitura di gel, mascherine e 'ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali'. Così come prevede - continua il parlamentare in una nota - una norma contenuta nella bozza del decreto Semplificazioni. Se la performance di Arcuri sarà la stessa di quelle sulle mascherine il risultato sarà di aggiungere nuova incertezza all'anno scolastico. Un brutto segnale - conclude Iannone - per la scuola italiana massacrata da questo governo". (Rin)