Coronavirus: 31 nuovi casi, 34 guariti e un decesso in Emilia Romagna

- "Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.706 casi di positività, 31 in più rispetto a ieri, di cui 18 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale. Per quanto riguarda i 13 sintomatici (2 a Parma, 2 a Reggio Emilia, 3 a Modena, 5 a Bologna e 1 a Ferrara), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti.Le nuove guarigioni sono 34 per un totale di 23.377, l’81,4% dei contagiati da inizio crisi. Si registra un decesso in tutta l’Emilia-Romagna, un uomo della provincia di Bologna". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza. (Ren)