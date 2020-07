Omicidio Sacchi: Del Grosso chiede scusa, il padre di Luca "lui ce l'ha un figlio da abbracciare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto sostanziale dell'udienza di oggi del processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio di Luca Sacchi, avvenuto davanti al pub John Cabot in zona Colli Albani a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso, è stata la confessione del principale imputato: Valerio Del Grosso. Lo spacciatore ha ammesso di aver sparato al personal trainer un colpo di pistola alla nuca che è stato fatale. Del Grosso ha spiegato anche che non voleva la morte di Sacchi e ha chiesto scusa ai familiari del ragazzo. Alfonso Sacchi, padre della vittima, uscendo dall'aula ha commentato la confessione dell'imputato con "Agenzia Nova" e ha detto: "Lui ce l'ha un figlio da abbracciare". L'udienza è scivolata via con le deposizioni dei testimoni che quella sera erano davanti al pub tra cui gli amici del fratello minore di Luca. "Del Grosso ha anche detto che non voleva scappare; di aver preso lo zaino da Anastasya ma che all'interno non vi erano soldi", ha sottolineato Giuseppe Cencioni, legale di Anastasya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi e che nel processo indossa la duplice veste di imputata per la violazione della legge sullo stupefacente e di parte lesa per l'aggressione subita quella sera. La ragazza sostiene la sua innocenza ed estraneità ai fatti ma i rapporti con la famiglia Sacchi si sono deteriorati, dopo che per oltre 4 anni la giovane ha vissuto in casa con Luca Sacchi e la sua famiglia. Oggi quando Anastasya Kylemnyk e il padre di Luca Sacchi si sono incrociati all'ingresso dell'aula di tribunale sembravano perfetti estranei. (Rer)