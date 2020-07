Argentina: crisi del debito, anche Fmi appoggia nuova offerta Argentina a creditori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione positiva del Fmi si somma a quella di almeno due dei principali fondi di investimento che partecipano al negoziato e che hanno già comunicato che accettano l'ultima offerta presentata da Buenos Aires. In un comunicato congiunto i fondi Fintech, del finanziere David Martinez, e Gramercy rendono noto di "accettare con beneplacito l'annuncio della Repubblica Argentina riguardo il miglioramento dei termini e delle condizioni dell'offerta originale del 21 aprile del 2020". "Prevediamo appoggiare l'offerta dell'Argentina dato che tiene conto della sostenibilità del debito e si tratta di una condizione indispensabile per una ripresa economica duratura, sostenuta ed inclusiva", si legge nel breve comunicato emesso nelle prime ore di questo lunedì (ora di New York). Il primo riscontro positivo tra i creditori è in linea anche con le reazioni dei mercati, che nella giornata hanno segnato forti rialzi sia per quanto riguarda la quotizzazione dei bonds che delle azioni argentine nel listino di Wall Street. (segue) (Abu)