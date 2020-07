Ue: Di Maio, coordinare "riapertura ordinata" dei confini esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i successi fino ad ora raggiunti nella lotta al Covid-19, Italia e Bulgaria concordano sull’esigenza di impegnarsi al massimo per evitare un riacutizzarsi dei contagi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nelle dichiarazioni alla stampa a Sofia con l’omologa della Bulgaria, Ekaterina Zaharieva. Di Maio, in proposito, ha auspicato il coordinamento tra i paesi membri dell’Ue sulla “riapertura ordinata” dei confini esterni in modo tale da riattivare il turismo, “risorsa fondamentale per le nostre economie”. Il titolare della Farnesina ha ringraziato le autorità della Bulgaria per “la vicinanza nelle fasi acute” della pandemia del Covid-19, a conferma della vicinanza tra i nostri popoli e le nostre imprese. Di Maio ha definito “eccellenti” i rapporti bilaterali tra Italia e Bulgaria, “rinsaldati” nel 2019 da un interscambio commerciale di 4,57 miliardi di euro. (Pav)