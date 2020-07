Africa: Afdb prevede contrazione economica del 3,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie dei Paesi africani si contrarranno del 3,4 per cento nel 2020 se la pandemia di Covid-19 proseguirà nella seconda metà dell'anno, rispetto a una proiezione di crescita del 3,9 per cento stimata prima dell’inizio dell’emergenza. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Banca africana di sviluppo (Afdb), che nel suo aggiornamento sulle prospettive economiche del continente prevede un rimbalzo del prodotto interno compreso tra il 2,4 e il 3 per cento nel 2021.(Res)