Lombardia: Fontana presenta progetto di legge semplificazione, aiuterà imprese e cittadini a ripartire

- Fascicolo informatico d'impresa, conferenze dei servizi in forma telematica e simultanea per ridurre di un terzo i tempi burocratici dei procedimenti regionali (da un minimo di 30 a un massimo di 45 giorni); accelerazione dei procedimenti autorizzativi attraverso il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) e procedure più rapide sia per i processi edilizi che riguardano la rigenerazione urbana e le pratiche antisismiche, sia per il recupero dei rifiuti in chiave di economia circolare. Sono queste le novità principali del progetto di legge sulla semplificazione della Regione Lombardia presentato oggi dal presidente Attilio Fontana, insieme all'assessore al Bilancio e Semplificazione Davide Caparini e al segretario generale vicario Pier Attilio Superti. Il provvedimento - sottolinea una nota di Regione Lombardia - va a sommarsi ai diversi procedimenti semplificatori già introdotti dall'inizio della legislatura con l'intento di sostenere le imprese e quindi i cittadini a realizzare i propri progetti senza oneri e con maggiore facilità, superando il labirinto di regole che caratterizzano la burocrazia italiana. "In questo modo - ha spiegato il presidente Fontana - aiuteremo le imprese a ripartire, guardando al futuro con ottimismo e speranza dopo il durissimo periodo dei mesi scorsi dovuto al Covid-19". (segue) (com)