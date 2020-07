Lombardia: Fontana presenta progetto di legge semplificazione, aiuterà imprese e cittadini a ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla base della nostra iniziativa - ha aggiunto il governatore - c’è soprattutto la semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri a carico di chi deve compiere determinate procedure. È una proposta importante; da troppo tempo si parla di semplificare, sburocratizzare. La nostra giunta ha già fatto passi avanti fondamentali e questo è un ulteriore progresso. Sottolineo che con questo impianto normativo renderemo più snella, veloce ed efficace la nostra burocrazia consentendo di attrarre più investimenti anche a livello internazionale". "La riforma di oggi - ha spiegato Caparini - va in continuità con le misure di semplificazione già messe in campo e punta sulla digitalizzazione dei servizi per migliorare la l'attrattività della Lombardia e assicurare importanti benefici soprattutto alle aziende. Renderemo più facile fare impresa e aiuteremo milioni di persone a migliorare la qualità della loro vita. Puntiamo a diventare un modello internazionale di competitività”. "Abbiamo fiducia nei cittadini e nelle imprese. Puntiamo - ha aggiunto Superti - sulla loro capacità di assumersi responsabilità e garantiamo loro tempi certi per la conclusione dei procedimenti, evitando sovrapposizioni fra leggi nazionali e norme locali. Chi si rivolge a Regione Lombardia deve avere un interlocutore unico e che parli la stessa lingua". (segue) (com)