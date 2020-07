Lombardia: Fontana presenta progetto di legge semplificazione, aiuterà imprese e cittadini a ripartire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto di legge sono attese accelerazioni dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. È prevista la semplificazione della Conferenza di servizi per progetti infrastrutturali, come per esempio la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. E benefici arriveranno anche dalla semplificazione dei procedimenti edilizi, con estensione dell'ambito di applicazione della Scia. Da segnalare inoltre, l'accesso telematico e senza oneri al registro imprese per gli enti locali, l'attivazione di un tutoraggio rivolto a investitori interessati alla realizzazione di insediamenti produttivi e l'interoperabilità tra sistemi informativi regionali e camerali per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa. (com)