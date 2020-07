Roma: rapinato e picchiato in strada a Velletri, gli portano via auto e indumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 25enne di Lanuvio ha raccontato di essere stato picchiato e rapinato a Velletri sulla trafficata via Salvo d'Acquisto. I fatti sarebbero accaduti nella notte tra sabato e domenica quando il giovane stava guidando la sua Fiat 500 ed è stato invitato a fermarsi da alcune persone a bordo di un'altra vettura che ha lampeggiato in direzione della vittima. Dalla macchina sono scese più persone che lo hanno colpito alla testa portandogli via l'auto, i soldi, le scarpe, ma anche calzini e maglietta, e che lo hanno lasciato dolorante in strada con addosso solo i pantaloni. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri che hanno ritrovato la macchina e parte del vestiario della vittima a poche centinaia di metri dal luogo dell'aggressione. (Rer)