Lombardia:maggioranza Consiglio regionale va sotto su mozione trasparenza risorse pubbliche a strutture sanitarie private

- È stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia, con 42 voti favorevoli e 27 contrari, una mozione del Partito democratico che aveva come oggetto la trasparenza sulle risorse pubbliche erogate alle strutture sanitarie private accreditate e sul loro utilizzo. La mozione è stata votata in modalità segreta dopo la richiesta avanzata da parte del capogruppo del Pd Fabio Pizzul. Nonostante le dichiarazioni di voto della maggioranza, che si erano precedentemente espresse durante la discussione in aula contro la mozione, il testo è passato, numeri alla mano, anche grazie al voto favorevole di una decina di franchi tiratori. (Rem)