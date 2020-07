Agricoltura: Piloni (Pd), Regione Lombardia deve sostenere piccole imprese e accelerare pagamenti Psr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale lombardo del Pd Matteo Piloni, questa mattina in aula consiliare ha ribattuto all'assessore ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi, che ha risposto a una sua interpellanza relativa allo stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 e al finanziamento delle aziende agricole. "L'assessore Rolfi - ha detto Piloni - oggi non ha ben chiarito in quale modo Regione Lombardia risolverà il problema della graduatoria relativa al bando per la misura 4.1.01, quella dedicata agli incentivi per le aziende agricole, che vede escluse, per esaurimento delle risorse, 275 aziende per un importo finanziabile di circa 69 mln di euro. Noi abbiamo insistito affinché non siano aperti nuovi bandi, ma sia invece fatta scorrere la graduatoria per poter permettere alle piccole aziende escluse di rientrare. Con un nuovo bando si rischierebbe di favorire nuovamente solo le grandi a scapito delle piccole aziende che sono sicuramente in maggiore difficoltà". "Per quanto riguarda invece la questione relativa all'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta da Regione Lombardia sul Psr – ha aggiunto Piloni - l'assessore ha comunicato i dati aggiornati al 30 di giugno che però vedono sempre la nostra regione (46,06 per cento) dietro le altre regioni del nord e più colpite dall'emergenza (Piemonte 52 per cento, Emilia-Romagna 56 per cento e Veneto 62 per cento) e comunque sempre sotto il livello nazionale (48,64 per cento). Purtroppo, in due anni nulla è cambiato". (com)