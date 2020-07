Difesa: Grande-Iovino (M5s), impegno Italia all'estero fondamentale in processi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marta Grande e Luigi Iovino, relatori del provvedimento in commissione, rispettivamente presidente della commissione Affari esteri e deputato del Movimento cinque stelle in commissione Difesa alla Camera, annunciano in una nota: "Oggi nelle commissioni riunite Esteri e Difesa alla Camera abbiamo votato ed approvato la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per il 2020". Per i due parlamentari, "l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali, che assume un'importanza strategica considerevole soprattutto per le competenze che le nostre Forze armate mettono a disposizione negli scenari più delicati, trova il suo fondamento nella Costituzione e si pone come obiettivo la stabilizzazione delle crisi in atto per guidare i processi di pace e sicurezza a livello globale e affermare allo stesso tempo l'identità mediterranea ed europeista oltre che il legame transatlantico del nostro Paese. In questo senso, infatti, è bene sempre ribadire il nostro convinto sostegno al multilateralismo della nostra politica estera". I due esponenti del M5s aggiunogno: "La presenza italiana in diversi teatri operativi nei diversi quadranti, in particolare in Iraq, in chiave soprattutto anti Stato uislamico, in Afghanistan nell'area di Herat, in Libano nelle missioni Unifil e Mibil, in Libia, nel Sahel e nel Golfo di Guinea è molto apprezzata a livello internazionale. La cooperazione internazionale, leva nevralgica della nostra politica estera - concludono Grande e Iovino -, assume anche per questa deliberazione una duplice valenza: quella di sostegno ai Paesi in via di sviluppo e di elemento cardine nella stabilizzazione dei processi di pace". (Com)