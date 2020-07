Fase 3: Tajani (FI), non voteremo nuovo scostamento a scatola chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato politicamente rilevante è che il governo intende presentare lo scostamento di bilancio prima della pausa estiva. Noi lo abbiamo votato già due volte adesso prima di votarlo vogliamo sapere come il governo intende spendere i soldi e per fare che cosa". Lo ha ribadito il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa al Senato. "Non possiamo accettare di votare a scatola chiusa un pacchetto senza sapere cosa c'è dentro", ha aggiunto. (Rin)