Usa: dipartimento del Lavoro, aumento record delle assunzioni nel mese di maggio

- Il numero delle assunzioni negli Stati Uniti è aumentato a un livello record nel mese di maggio, attestandosi a 6,5 milioni rispetto ai 2,4 milioni di aprile. È quanto emerge dall’aggiornamento mensile diffuso oggi dal dipartimento del Lavoro, secondo cui si tratta del livello più alto dal 2000. Quanto ai licenziamenti e alle dimissioni, sono crollati dai 5,9 milioni di aprile agli 1,8 milioni di maggio. Secondo il dipartimento del Lavoro, nello stesso periodo risultano in netto aumento le domande di lavoro, passate da 401 mila a 5,4 milioni, mentre il tasso di opportunità di lavoro è salito al 3,9 per cento dal 3,7 per cento di aprile. I dati odierni confortano ulteriormente quelli diffusi la scorsa settimana e relativi ai posti di lavoro, aumentati di 4,8 milioni nel mese di giugno.(Nys)