Kosovo: nuovo aumento nei casi di coronavirus, 195 nelle ultime 24 ore

- Il numero di nuovi contagi da coronavirus in Kosovo ha raggiunto la cifra record di 195 nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato l’Istituto nazionale per la salute pubblica del Kosovo, spiegando che 102 dei nuovi casi è stato riscontrato nella municipalità di Pristina. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 4 persone per Covid-19, portando il totale complessivo delle vittime a 79 dall’inizio della pandemia. Il ministro della Sanità Armend Zemaj ha spiegato a “Rtv Dukagjini” che l’incremento dei contagi non arriva all’improvviso, ma a causa del mancato rispetto delle misure di sicurezza da parte dei cittadini. (segue) (Kop)