Kosovo-Serbia: ambasciatore Ue Apostolova, attuale status quo è insostenibile

- L'attuale status quo in Kosovo non è sostenibile: lo ha detto il capo della rappresentanza dell'Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, parlando al portale d'informazione "Jedinstvo". Secondo Apostolova, la ripresa economica, la creazione di posti di lavoro, l'istruzione e la lotta alla corruzione sono i temi centrali su cui ogni politico del Kosovo dovrebbe concentrarsi. L'Ue rimane impegnata nel rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia, secondo Apostolova, la quale ha osservato che si tratta di un tema su cui si attende un "approccio costruttivo" dal governo di Pristina per arrivare ad un accordo con Belgrado sulla piena normalizzazione dei rapporti. Secondo Apostolova, non ci sono dubbi sul fatto che il futuro dei Balcani occidentali è nell'Ue. L'Ue è impegnata nel rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado e nei prossimi giorni sono attesi importanti appuntamenti. Nei prossimi giorni il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti e il presidente serbo Aleksandar Vucic sono attesi infatti a Parigi per incontri separati con il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo questi incontri il premier kosovaro ed il presidente serbo prenderanno parte congiuntamente, venerdì 10 luglio, ad una video conferenza con il capo dello Stato francese Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel. (segue) (Kop)