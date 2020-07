I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto Semplificazioni: Zingaretti, siamo sulla strada giusta per riaccendere economia - Sul decreto Semplificazioni "siamo sulla strada giusta, l'Italia ha bisogno di segnali concreti per riaccendere i motori dell'economia e creare lavoro. Questo lo si fa con investimenti e con le semplificazioni". Lo ha detto il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa in Regione Lazio. "Abbiamo sempre parlato di Italia semplice come grande aspettativa del Paese - ha aggiunto Zingaretti - ma anche dell'Europa, che guarda all'Italia in attesa di riforme. Anche questo è un merito del lavoro che il governo ha fatto in queste ore", ha concluso. (segue) (Rin)