I fatti del giorno – Italia (4)

- Decreto Semplificazioni: Bellanova, passo in avanti verso la ripartenza - Il decreto Semplificazioni segna un passo in avanti verso la ripartenza. Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. "Il decreto non riprende interamente il nostro Piano Shock per l'economia ma ci sarà tempo per eventuali modifiche", dichiara il ministro. "La direzione intrapresa è quella giusta: moltissimi cantieri e opere pubbliche in tutta Italia con procedure più veloci, di cui 50 rapidamente cantierabili con la nomina di commissari sul modello Expo o Genova. Proprio come avevamo chiesto con Italia Viva e proprio quello per cui da tempo la nostra Raffaella Paita si batte. E poi - prosegue - investimenti, digitalizzazione, meno burocrazia e regole più semplici". Bellanova, poi, aggiunge: "Certo, ora dai testi di legge occorrerà passare ai fatti, nominando i commissari, ma con questo decreto la cornice legislativa per farlo c’è. La soluzione per rilanciare l'Italia, lo abbiamo detto, non sta nell'assistenzialismo, ma nella capacità di assicurare nuove, maggiori opportunità a lavoratori e imprese", conclude l'esponente del governo. (segue) (Rin)